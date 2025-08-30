Cappadocia Ultra Trail 12. Kez Koşulacak

TÜRKİYE'nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12'nci kez düzenlenecek. 17-19 Ekim tarihlerindeki organizasyon, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla, Avantgarde Collection, PT Academy, Salcano, ViewSonic, Eker ve Züber sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyonda, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri de co-sponsor olarak yer alacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlenecek.

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ

Salomon'un 10'uncu kez isim sponsorluğunu üstlendiği Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu Kapadokya'da bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl da farklı coğrafyalardan katılımın gerçekleştiği organizasyon, uluslararası bir spor festivali havasında geçti. Bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden koşucuların Kapadokya'nın eşsiz parkurlarında buluşması bekleniyor.

EŞSİZ COĞRAFYADA 4 PARKUR KOŞULACAK

Cappadocia Ultra Trail, farklı seviyelerde koşuculara hitap eden dört ayrı parkurdan oluşacak. Her parkur, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında farklı bir deneyim sunuyor. Mini Trail (14 km / 308 m+), Short Trail (38 km / 1120 m+), Medium Trail (63 km / 2030 m+), Ultra Trail (119 km / 3730 m+) gibi 4 parkurda düzenlenecek organizasyonda ayrıca Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2'si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1'i kadın 3 kişilik takım) yarışları da gerçekleştirilecek.

ÜLKE TANITIMINA ÖNEMİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtma açısından da büyük önem taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, eşsiz coğrafyası ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce sporcunun yanı sıra çok sayıda izleyici ve turisti ağırlıyor. Organizasyon, sporun birleştirici gücü sayesinde Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken, ülkenin turizm ve kültür değerlerine de güçlü bir vitrin oluşturuyor.