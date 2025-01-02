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Cape Town City, Muhsin Ertuğral'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

Cape Town City, Muhsin Ertuğral'ı Teknik Direktör Olarak Atadı
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Güney Afrika Süper Ligi ekiplerinden Cape Town City, tecrübeli teknik direktör Muhsin Ertuğral ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ertuğral, daha önce birçok Güney Afrika takımında da görev yapmıştı.

Güney Afrika Süper Ligi ekiplerinden Cape Town City, teknik direktörlük koltuğuna Muhsin Ertuğral'ın getirildiğini açıkladı.

Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Ligi takımlarından Cape Town City'nin teknik direktörü oldu. Milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan tecrübeli teknik adam, daha önce Süper Lig'de de çalışmış ve sonrasında birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Muhsin Ertuğral'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Cape Town City, Güney Afrika Süper Ligi'nde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Ertuğral'ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyulduğu dile getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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