Haberler

Cansel Özkan, Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Cansel Özkan, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar koparmada 93 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Silkmede 104 kilo ile yedinci, toplamda ise 197 kilo ile dünya dördüncüsü oldu.

Milli sporcu Cansel Özkan, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Forde kentindeki organizasyonda Cansel Özkan, kadınlar koparmada 93 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Cansel, silkmede 104 kilo ile yedinci, toplamda 197 kilo ile dünya dördüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de madalya kazanan sporcuyu, antrenörleri ve kulübü tebrik etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran anlar kamerada! İsteğini yerine getirmeyen adamı katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.