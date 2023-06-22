Canlı yayını iptal olan Aziz Yıldırım'ın toplantı yeri ve saati belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt vermek için düzenleyeceği basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de yapılacak.

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Yıldırım, 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.

YERİ VE ZAMANI NETLEŞTİ

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

ALİ KOÇ'A YANIT VERECEK Mİ?

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.