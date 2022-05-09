Canlı yayında mide bulandıran anlar! Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayıp yedi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin yorumlandığı Beyaz Futbol programında garip anlar yaşandı. Programın yorumcularından Ahmet Çakar, stüdyodaki sineği yiyerek herkesi şok etti.

SİNEĞİ YAKALAYIP, AĞZINA ATTI

Sinan Engin programda sineğin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Dünden beri bu sinek ne ya! Koca at sineği hocam!" ifadelerini kullanıp isyan etti. Bunun üzerine Ahmet Çakar, "O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum." dedi. Daha sonra bardağın üzerine konan sineği bir çırpıda yakalayan Ahmet Çakar, hiç düşünmeden sineği ağzına attı.

"ALLAH KAHRETSİN!"

Stüdyoda herkes büyük şok yaşarken yorumcular elleriyle yüzlerini kapattı. Yerinden kalkarak Ahmet Çakar'a isyan eden Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Allah kahretsin!" diye stüdyoda bağırdı.