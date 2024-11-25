Canlı yayında gergin anlar: Ahmet Çakar'ın sözleri Sinan Engin'i çıldırttı
Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'ın Beşiktaş hakkında yaptığı yorumlar Sinan Engin'i çıldırttı. Çakar'ın, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve şirketlerinin kontrolünde olduğunu ima eden sözleri üzerine Engin, masayı yumrukladı ve Çakar'ı saygısızlıkla suçladı.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenilerek şok bir mağlubiyet daha aldı.
Karşılaşmanın ardından Beyaz Futbol programında Beşiktaş'ı değerlendiren Ahmet Çakar söylediği sözler ile tepki çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe yakınlığının zarar verdiğini belirten Çakar açıklamasında, "Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ali Koç ve onun şirketleri ne kadar yol veriyorsa o kadar başkanlık yapabilir" dedi.
SİNAN ENGİN ADETA ÇILDIRDI
Söylenen sözler nedeniyle programda deliye dönen Sinan Engin masayı yumruklayarak Ahmet Çakar'a yüklendi. Engin, "Beşiktaş camiası ile ilgili bu sözleri kullanamazsın. Seni bu konuşmalardan men ederim. Çok ayıp ediyorsun, Beşiktaş camiasına büyük saygısızlık ediyorsun. Beşiktaş başkanı Fenerbahçe'nin kontrolünde diyemezsin" dedi.