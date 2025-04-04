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Canlı yayında duyurdu! Brezilya Milli Takımı Mourinho'yu istiyor

Canlı yayında duyurdu! Brezilya Milli Takımı Mourinho'yu istiyor
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Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun adı geçiyor. Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı. Diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu belirtildi.

Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı. Boşalan koltuk için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun da adı geçiyor.

Brezilya basınından SporTV'nin sunucusu Andre Rizek'in haberine göre; Mourinho, bir hafta önce görevine son verilen Dorival Junior'un yerine gelebilecek isimlerin arasında yer aldı. Portekizli teknik adamın Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı.

Federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni hocasını takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü. Haber detayında Brezilya Milli Takımı için diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu vurgulandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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