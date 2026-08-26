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TBF'den A Milli Takım Açıklamaları

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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