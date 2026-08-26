TBF'den A Milli Takım Açıklamaları
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı