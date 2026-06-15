CANLI YAYIN DUYURUSU

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Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen'in açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen'in açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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