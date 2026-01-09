Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa Finali Öncesi Basın Toplantısı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde, iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanları basın toplantısı düzenleyecek. Bu önemli etkinlik, DHA FEED 2'den canlı yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarının hazırlıklarını ve final öncesi düşüncelerini ilk ağızdan dinleyebilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor