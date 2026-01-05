Haberler

CANLI YAYIN DUYURUSU

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Bu ne hal? Milyonların beklediği maça damga vuran görüntü
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Cezası sonrası sahalara dönen Eren Elmalı'dan ilk mesaj

Konuşmakta çok zorlandı
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Bu ne hal? Milyonların beklediği maça damga vuran görüntü
7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak

7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak
Maduro davasında kilit tanık içeriden: Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir

Maduro'yu en yakınındaki sattı! Tanık olması an meselesi