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Çankırı'da trafik kazasında Görelespor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Görelespor Kulübü Başkanı Engin Camadan, hayatını kaybetti. İstanbul'dan Giresun'a giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 61 AFE 657 plakalı otomobil, Ilgaz ilçesinde bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan Engin Çamadan, hayatını kaybetti, Akın Ege ise ağır yaralandı. Ege, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Çamadan'ın BAL'da mücadele eden Görelespor'un kulüp başkanı olduğu öğrenildi.