Çankaya Üniversitesi Başantrenörü Çağrı Özek, TBF'yi eleştirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin başantrenörü Çağrı Özek, 2023-2024 sezonunun erken başlamasından ötürü Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) eleştirdi.

Başantrenör Özek, ligde 2023-2024 sezonu hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sene ligin oldukça erken başladığını belirten Özek, bu yüzden hazırlık sürecini iyi geçiremediklerini söyledi.

Ligin erken başlamasını eleştiren Özek, "Lig erken başladığı için oyuncularımın sayısı eksik. İlk altı haftayı iki yabancı eksik oynayacağız. Tabii bu durum antrenmanları da etkiliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özek, bu sene ligin en zor sezonlarından biri olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün takımlar ciddi yatırım yaptı. Dört yabancıya çıkıldı ve herkes çok ciddi, yüksek kalitede yabancılar aldı. Bu parayla da endeksli. Bu durum bizim gibi kulüpler için daha zor oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bizim takımımızın kimyası bunun üzerine kurulu. Maç bittikten sonra içimizin rahat olması lazım."

Takım kaptanı Melike Tuğba Oral: "Takımın birbirini tanıması avantaj"

Takım kaptanı Melike Tuğba Oral, hedeflerinin iyi basketbol oynamak olduğunu ifade etti.

Geçen sezonki gibi play-off'lara kalmayı hedeflediklerini aktaran Melike Tuğba Oral, "Ona göre de çalışmaları yapıyoruz. Yarın ilk maçımızı oynayacağız ve heyecanlıyız. İlk maçtan galip ayrılmayı istiyoruz. Takımın birbirini tanıması avantaj. Herkes birbirinin iyi özelliklerini biliyor. Bunu da sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunculardan Gülse Uğur ise kadrolarında eksik isimlerin bulunduğunu ve lige tam hazırlanamadıklarını vurgulayarak, "Hazırlık turnuvamız istediğimiz gibi gitmedi. Yarın maçımız var. O maçta elimizden gelenin en iyi yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah iyi bir galibiyetle sezonu açacağız. Sezon genelinde hedefimiz play-off'lara kalabilmek. İnşallah play-off'lara kalmayı istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.