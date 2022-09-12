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Canikli Milli Judocu Balkan ikincisi

Spor Haberleri

Canikli Milli Judocu Balkan ikincisi

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Abdülgani Yaman, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Abdülgani Yaman, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı genç yeteneklerden Abdülgani Yaman, Kocaeli'de düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 15 ülkeden 550 sporcunun katıldığı şampiyonada 60 kiloda mücadele eden milli sporcu, elde ettiği başarısıyla Canik'e büyük gurur yaşattı.

Başkan Sandıkçı'dan milli sporcuya övgü

Milli sporcunun başarılarından dolayı ilçe olarak gurur duyduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Daha önceki müsabakalarda Türkiye ikinciliği elde eden Canikli sporcumuzu Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'ndaki başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Canik Belediyespor Kulübümüzün yetiştirdiği genç yetenekleri kürsülerde gördükçe ilçe olarak gururlanıyoruz. Bu başarılı sporcularımızı ülkemize kazandırdıkları için hocalarına ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Canik Belediyesi olarak gençlerimize yönelik sağladığımız her türlü desteğimiz artarak devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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