Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Trendyol 1. Lig'de Caner Erkin'in kırmızı kart görmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Kullanıcılar tecrübeli futbolcuya yönelik eleştirilerde bulundu. Bazıları, futbolun Caner'i bıraktığını ve Caner'in de futbolu bırakması gerektiğini ifade etti. Bu sezon dördüncü kez kırmızı kart gören 37 yaşındaki futbolcu, performansı ve disiplin sorunlarıyla yeniden tartışma yarattı.
- Caner Erkin, Trendyol 1. Lig'de oynanan bir maçta kırmızı kart gördü.
- Caner Erkin, bu sezon dördüncü kez kırmızı kart görmüştür.
- Caner Erkin, 37 yaşındadır.
Trendyol 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart, bugün Türkiye'de sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
TEPKİ YAĞDI
Maç sırasında hakemin kırmızı kart kararının ardından yaşanan anlar kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları tecrübeli futbolcuya yönelik çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, "Caner futbolu bırakmalı, futbol onu bırakalı çok olmuş" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.
SEZONDA 4. KIRMIZI
37 yaşındaki futbolcu bu sezon dördüncü kez kırmızı kart görerek dikkat çekti. Tecrübeli oyuncunun performansı ve disiplini yeniden tartışma konusu oldu.