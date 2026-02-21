Haberler

Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası

Güncelleme:
Milli eskrimci Candeniz Berrak, Tiflis'teki Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde finalde mücadele ederek gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimci Candeniz Berrak, yıldız erkekler kılıç kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Candeniz Berrak, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde finalde mücadele etti.

Final müsabakasında ev sahibi ülkeden Giorgi Urushadze'ye yenilen Candeniz, gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
