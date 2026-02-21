Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası
Milli eskrimci Candeniz Berrak, Tiflis'teki Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde finalde mücadele ederek gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Candeniz Berrak, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde finalde mücadele etti.
Final müsabakasında ev sahibi ülkeden Giorgi Urushadze'ye yenilen Candeniz, gümüş madalya aldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar