Haberler

Çanakkale'de SPX Troya Maratonu koşuldu

Güncelleme:
Troya Ören Yeri'nden başlayan 42 kilometrelik yarışı erkeklerde Selim Seven, kadınlarda ise Svetlana Kaya birinci tamamladı

Çanakkale'de 27 farklı ülkeden 4 bine yakın koşucunun katıldığı SPX Troya Maratonu yapıldı.

Çanakkale Belediyesince "Efsanelerin İzinde" sloganıyla düzenlenen SPX Troya Maratonu'nun 42 kilometrelik parkuru, Troya Ören Yeri'nden 284 sporcunun katılımıyla başladı. Parkuru erkeklerde Selim Seven, kadınlarda Svetlana Kaya birinci tamamladı.

Kent merkezindeki Troya Atı önünden başlayan 21 K,10K, 6K ve çocuk yarışlarının startları, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından verildi.

Maratonda, Troya dönemine ait giysilerin yanı sıra renkli kostüm ve makyajlarıyla katılan koşucular dikkati çekti.

Kimi koşucular yarışa bebek arabasındaki çocukları ile katılırken, bazı çiftler de varış noktasına el ele tutuşarak ulaştı.

SPX Troya Maratonu'nda İsmet Güneşhan, Rıdvan Uz, İsmail Kaşdemir ile Ömer Kalkan da koştu.

Maratonun 21K parkurunu erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Fatma Arık birinci, 10K parkurunu erkeklerde Bahattin Üney, kadınlarda Hasibe Demir, 6K parkurunu erkeklerde Muhammed Bilal Osman, kadınlarda İrge Merve İp, 6K paralimpik parkurunu erkeklerde İbrahim Karasakal, kadınlarda Ece Pınar Özkal, 6K (14-17) erkeklerde Mert Metin, kızlarda Hilal Aslı Cengiz birinci bitirdi.

Parkuru tamamlayan her koşucuya madalya verildi. Maratonda dereceye girenlere ödülleri, Troya Atı önünde düzenlenen törende takdim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
