Çanakkale'de Sahil Sürat Türkiye Kupası Yarışları Başladı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası'nın çeyrek final yarışları başladı.

Yeni Kordon Sahili'ndeki yarışa, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlenen yarışlar, sporcuların sahilden koşup, teknelerine binerek 500 metrelik parkurda kürek çekerek, yeniden sahile dönüp bitiş çizgisini geçmesiyle tamamlanacak.

Organizasyonun yarı final ve final müsabakaları ile ödül töreni yarın yapılacak.