Haberler

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Podyumda!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun 12. ve son etabında 3. olarak podyum sevincini yaşadı. Jerez Pisti'nde koşulan ilk yarışta, romanın önündeki rakiplerinin cezası sayesinde podyuma yükseldi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışında 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

Jerez'de 17 turluk ilk yarışa 2. cepten başlayan Can Öncü, önündeki rakiplerinin ceza almasıyla 3. olmayı başardı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına mücadele eden Can'ın yarışını pistteki ekranlardan izledi.

İtalyan motosikletçi Stefano Manzi yarışı birinci, İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı.

Stefano Manzi, geçen hafta genel klasmanda yeterli puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.

Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçen hafta genel klasmanda yeterli puana ulaşarak ikinciliği garantilemişti.

Genel klasmanda Stefano Manzi 450 puanla birinci, Can Öncü 359 puanla ikinci, İngiliz Tom Booth-Amos da 242 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sporcular, yarın TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında mücadele verecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.