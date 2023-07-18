Çameli'de 2023 Yamaç Paraşütü PRE PWC etkinliği başlıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan 2140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağında, 2023 Yamaç Paraşütü PRE PWC Çameli'nin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek. Atlayışa 22 ülkeden 85 sporcu katılacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan 2013 yılında başlattıkları hava sporları serüveninde Yaylacık Dağı'nın bu alanda tüm dünyada tanınan merkezlerden biri haline geldiğini söyledi. Çameli'nin tarihi dokusu ve kültürel zenginliklerinin yanında hava sporlarında da adından söz ettirdiğini vurgulayan Arslan; "Yamaç paraşütünde şimdiye kadar yaptığımız uluslararası organizasyonlarla büyük başarılara imza attık. Kaymakamlık ve Çameli Belediyesi şampiyonanın hem güvenliği, hem de konukların ağırlanması ile ilgili her türlü çalışmayı en küçük tefarruatına kadar yaptı" dedi.

21-27 Temmuz tarihlerinden gerçekleşecek olan Yamaç Paraşütü uçuşları etkinliklerine Yaylacık Dağında gerçekleşeceğini dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yurdumuzu etkisi altına alan aşırı sıcakların bunalttığı şu günlerde, Çameli 25-30 derecenin altında serin günler yaşamaya devam ediyor. Serin iklimi ve havasıyla sıcaklardan bulanan vatandaşlarımızı saat 10: 00 - 13: 00 arasında Yamaç Paraşütü atlayışlarını izlemeye davet ediyoruz. Çameli'nde bayram havasında düzenlenecek olan bu etkinlikte yamaç paraşütü sporcular Çameli semalarını renklendirecek" dedi. - DENİZLİ