Çameli Belediyesi 100.Yıl Halı Saha Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 100.Yıl Halı Saha Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 100.Yıl Halı Saha Turnuvası müsabakaları tamamlandı. Turnuvanı final müsabakasında Cenk Market, Fatih Emlak'ı 4-2 yenerek şampiyon olurken Güçlü Petrol'ü 5-3 yenen Orman İşletme ise turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Metin Dağlı tarafından verildi. - DENİZLİ