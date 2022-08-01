Çalışma izni sorunu yaşayan Burak Yılmaz ile ilgili kriz çözüme kavuştu - Haberler

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Çalışma izni sorunu yaşayan Burak Yılmaz ile ilgili kriz çözüme kavuştu

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transferi sonrası yaşanan çalışma izni sorunu yüzünden forma giyememişti. Ligdeki kritik Ajax maçına yetişememe ihtimali olan Burak Yılmaz, büyük bir krizi atlattı ve geçtiğimiz Cumartesi günü ilk maçına çıktı.

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Şampiyonluk yaşadığı Lille'den ayrılıp Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, çalışma izni sorunu yaşadı.

ÇÖZÜME KAVUŞTU

Akşam'ın, Vi.nl'den aktardığı habere göre; Burak Yılmaz'ın yaşadığı evrak krizi çözüldü ve milli oyuncu Hollanda Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyebilecek. Fortuna Sittard'ın çok önemli bir katkı almayı umduğu tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına da VVV-Venlo karşısında çıktı.

8 GOLLÜ MÜCADELE

Fortuna Sittard'ın VVV-Venlo ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında formasına kavuşan Burak Yılmaz, ilk mücadelesine ilk 11'de başladı. Tecrübeli golcünün ilk 11'de oyuna başladığı VVV-Venlo maçını Fortuna Sittard 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

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