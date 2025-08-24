Cagliari ve Fiorentina, 1-1 Beraberlik ile Maç Sonlandı
İtalya Serie A'nın 1. hafta mücadelesinde Cagliari, sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Golsüz sona eren ilk yarıda, Fiorentina'nın 68. dakikada attığı gole Cagliari, 90+4'te Luperto'nun kafa golüyle cevap verdi. Semih Kılıçsoy, maçta sarı kart gördü.
İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Semih Kılıçsoy'un forma giydiği Cagliari, sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
Unipol Domus Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Konuk ekip, maçın 68. dakikasında Rolando Mandragora ile öne geçerken Cagliari, 90+4'de Sebastiano Luperto'nun kafa kolüyle skoru 1-1'e getirdi.
Milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 81. dakikada Gennaro Borrelli'nin yerine oyuna girerken 90+7'de sarı kart gördü.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor