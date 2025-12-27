Haberler

Semih Kılıçsoy attı, Cagliari 3 puanı kaptı

Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cagliari, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un da gol attığı maçta Torino'yu 2-1 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti.

İTALYA Serie A'nın 17'nci haftasında Cagliari, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta Torino'yu 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 17'nci haftasında Cagliari, deplasmanda Torino'nun konuğu oldu. Milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un da ilk 11 başladığı mücadelede Cagliari, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Cagliari'nin gollerini 45'inci dakikada Matteo Prati ile 66'ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Torino'nun tek golü ise 28'inci dakikada Nikola Vlasic'den geldi. Bu sonucun ardından Cagliari puanını 18'e yükseltti. Torino ise 20 puanda kaldı.

Öte yandan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Cagliari'de 11'inci maçında 2'nci golünü kaydetmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

