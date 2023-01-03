Çağlar Söyüncü sonunda hak ettiği yeri buldu! Dünya devinin formasını giyecek

Leicester City'nin gözden çıkardığı Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atmaya çok yakın. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan milli yıldızı ilk etapta bonservis ödemeden kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Leicester City ile son bir görüşme yapacak ve uygun bir rakam verilmesi durumunda Ocak'ta transferi bitirecek.

Atletico Madrid'in Leicester City ile ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlaması an meselesi.

ATLETICO MADRID İŞİ UZATMAK İSTEMİYOR

Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşmaya varan Atletico Madrid, İngiliz ekibi ile masaya oturarak imzayı ara transfer döneminde attırmanın hesaplarını yapıyor. Leicester City'nin uygun bir fiyat vermesi durumunda İspanyollar, milli yıldızı Ocak'ta kadrosuna katabilir.

ÇAĞLAR'IN KARNESİ

2018'te Freiburg'dan Leicester City'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de şimdiye kadar forma giydiği 125 maçta 3 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.