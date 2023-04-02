Çağlar Söyüncü'nün kabusu sona erdi! Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi resmen kapandı

Premier Lig ekibi Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers ile yollar ayrıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadroda düşünmeyen 50 yaşındaki hoca, milli futbolcuya bu sezon sadece 4 maçta forma şansı verdi.