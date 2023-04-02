Çağlar Söyüncü'nün kabusu sona erdi! Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi resmen kapandı
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Premier Lig ekibi Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers ile yollar ayrıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadroda düşünmeyen 50 yaşındaki hoca, milli futbolcuya bu sezon sadece 4 maçta forma şansı verdi.
28 maçta topladığı 25 puanla Premier Lig'de 18. sırada yer alan Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI
Leicester City'den yapılan açıklamada, Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. 50 yaşındaki hoca, 2019 yılından bu yana İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyordu.
ÇAĞLAR'I SADECE 4 MAÇTA OYNATTI
Brendan Rodgers yönetiminde bu sezon forma şansı bulamayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sadece 4 maçta oynayabildi.
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