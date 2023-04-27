Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

Spor Haberleri

Milli stoper Çağlar Söyüncü ile prensipte anlaşan Atletico Madrid, Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'e kanca attı. İspanyol ekibi, Gedson için 10 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Star'daki habere göre; Gedson Fernandes'e La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip oldu.

Madrid ekibinin yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk bir teklif sunacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar bu bedele sıcak bakıyor.

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

Geçen sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen Gedson, yeniden Avrupa'nın göz önünde olan takımlarında boy göstermek istiyor. Şu ana kadar 28 lig maçına çıkan Gedson Fernandes, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

Atletico Madrid, Leicester ile mukavelesi sezon sonunda bitecek milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Bir pürüz çıkmazsa Çağlar sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes Atletico Madrid Çağlar Söyüncü Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title