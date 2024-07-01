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Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye transfer oldu

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık sözleşme imzaladı ve sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan milli futbolcu Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrolleri hastanede gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan milli futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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