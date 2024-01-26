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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için her konuda anlaşma sağladı. 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul'da olacak.

Ara transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.

SATIN ALMA OPSİYONU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda her konuda anlaştı. Milli savunmacının sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar Söyüncü transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Aslan:

Boşuna alınmış bir oyuncu oldu fb de daha iyileri var - paralar boşuna gidiyor

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