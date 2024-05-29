Üye Girişi
Haberler

Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 aday kadrodan çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, EURO 2024 için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

ÇAĞLAR, KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

A Milli Futbol Takımı Çağlar Söyüncü Futbol Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title