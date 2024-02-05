Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa'yı 103-97 mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor bu galibiyetle ligde 6. zaferini elde ederken, Darüşşafaka Lassa ise 10. kez mağlup oldu.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu
Darüşşafaka Lassa : Adams 16, Abdur-Rahkman 17, Berk Demir 11, Timma 12, Carlton 20, Woodard 6, Enes Berkay Taşkıran, Can Korkmaz 11, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 4
Çağdaş Bodrumspor: Artis 18, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 5, Johson 25, Warren 20, Fatih Cantitiz 8, Berkay Genç, Moore 9, Cavit Ege Havsa
1. Periyot: 23-26
Devre: 47-52
3. Periyot: 74-75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 103-97 yendi.
Çağdaş Bodrumspor bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Lassa ise 10. kez mağlup oldu.