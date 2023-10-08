Çağdaş Bodrumspor, Anadolu Efes'e mağlup oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Anadolu Efes'e 87-75'lik skorla mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Çağdaş Bodrumspor evinde karşılaştığı A. Efes'e 87-75'lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Gönültaş
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Jordan Artis 14, Can Uğur Öğüt 9, Christopher Tirrell Warren 9, Amar Alibegovic, Ahmet Fatih Cantitiz 5, Ege Arar 2, Hakan Yapar 5, Berkay Genç 1, Erkan Veyseloğlu, Benjamin Alexander Moore 16, Cavit Ege Havsa 2, Jaron Tremel Johnson 12
Başantrenör: Ender Arslan
A.Efes: Rodrigue Beaubois 21, Salih Altuntaş 4, Emre Melih Tunca 2, Darius Jamar Thompson 14, Mehmet Efe Demirel, Burak Can Yıldızlı, Justus Hollatz 5, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 11, Derek Xavier Willis 17, Tyrique Daniel Jones 11
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 21-18 (Çağdaş Bodrumspor lehine)
Devre: 42-45 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 64-64 - MUĞLA