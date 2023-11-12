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Çağdaş Bodrum Spor, Beşiktaş Emlakjet'e mağlup oldu

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Çağdaş Bodrum Spor, evinde Beşiktaş Emlakjet'e mağlup oldu: 82-90. Bodrum ekibi, kötü bir başlangıç yapmasına rağmen mücadelede başa baş bir oyun sergiledi ancak maçı kaybetti.