Üye Girişi
Haberler

Çağdaş Atan, Uzun Zaman Sonra Mağlubiyet Üzüntüsünü Açıkladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Samsunspor'a 2-0 yenildikleri maç sonu basın toplantısında, uzun zaman sonra mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti. Atan, zemin koşullarının kötü olduğunu vurgulayarak, rakibe olan pozisyon verdikleri anları değerlendirdi.

- Çağdaş Atan : "Uzun zaman sonra mağlup olduk"

SAMSUN - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, uzun zaman sonra yenildikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakasında Samsunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Atan, ligdeki ilk mağlubiyetlerini aldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Samsun'a kazanmak için geldiklerini ve tüm planlarını buna göre yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Uzun zaman sonra mağlup olduk. O gün bugün müydü bilmiyorum. 1-0'a kadar rakibe pozisyon vermedik, iyi pozisyonlara da girdik. Gol atacağımız anlarda çok kötü bir gol yedik. Marius gücünü kullanarak bizi geriye düşürdü. 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş hücum fırsatı verdik. 0-0'ken iyi olan taraf bizdik. Mağlubiyete mazeret değil ama 2 haftadır kötü zeminlerde maç oynuyoruz. Samsunspor gibi takımların zeminlerinin iyi olması lazım. Zemin çok kötüydü. Yakın zamanda burada milli maç olacak. Bu zeminde milli maçın çok verimli olacağını düşünmüyorum" dedi.

Çağdaş Atan, Uzun Zaman Sonra Mağlubiyet Üzüntüsünü Açıkladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor

Çağdaş Atan Samsunspor Başakşehir 3-sayfa Samsun Futbol Spor

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });