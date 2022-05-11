Çağdaş Atan'dan büyük sürpriz! Yeni takımıyla herkesi ters köşe yaptı

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan 1. Lig ekibi Samsunspor, gelecek sezon mutlak Süper Lig'i hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Çağdaş Atan ile imza aşamasına geldi.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Samsun Halk gazetesinden Noyan Alper Cabbar'ın haberinde; İki taraf arasındaki pürüzün Çağdaş Atan'ın istediği ücret ancak çözülebilecek aşamada olduğu belirtildi. Resmi açıklamanın çarşamba akşamı veya perşembe sabah yapılabileceği belirtildi.

"HOCAMIZ İLE SAMSUN'U TANIŞTIRMA HEDEFİNDEYİZ"

Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, 4 Mayıs tarihinde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, yeni hocayı 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade edip, "Hocamız, hem takımın değerlendirmesi, hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içerisinde olacak. Biz de hocamız ile Samsun'u tanıştırma hedefindeyiz. O konuda da epey bir mesafe kat ettik" diye eklemişti.

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