Çağan Irmak'tan boks gecesinde önemli galibiyet

Bahçelievler ORA Arena'da yapılan ağır sıklet boks mücadelesinde Çağan Irmak, üçüncü rauntta rakibi İdris Şimşek'i nakavt ederek önemli bir galibiyet aldı.

Loca Fight Clup tarafından 2 Mayıs Cumartesi akşamı Bahçelievler ORA Arena'da gerçekleştirilen boks gecesinde İzmirli iki ağır sıklet boksör karşı karşıya geldi. Çağan Irmak ve İdris Şimşek arasında yüksek tempoda geçen müsabakada zafere ulaşan taraf üçüncü rauntta belli oldu. Çağan Irmak, bu rauntta rakibini nakavt ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Ayrıca maç sonrası organizasyonun kurucusu ve organizatörü Kürşat Şahin de Emin Özer ile Çağan Irmak arasında Dubai'de bir karşılaşma organize etmek istediklerini açıkladı. - İSTANBUL

