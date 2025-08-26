Cadillac, 2026'da Formula 1'e Girecek: Sergio Perez ve Valtteri Bottas ile Sözleşme İmzaladı

Cadillac, 2026'da Formula 1'e Girecek: Sergio Perez ve Valtteri Bottas ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1'e 2026 yılından itibaren katılacak Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladı. Bottas, Mercedes ile 10 galibiyet elde etti; Perez ise 14 sezonda 39 kez podyuma çıkmayı başardı.

Formula 1'e 2026 yılından itibaren dahil olacak Cadillac takımı, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

2026'da Formula 1'e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı. 14 sezonda 281 yarışa çıkan Perez ise F1 kariyerinde 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.