Cadillac, 2026'da Formula 1'e Girecek: Sergio Perez ve Valtteri Bottas ile Sözleşme İmzaladı

2026'da Formula 1'e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı. 14 sezonda 281 yarışa çıkan Perez ise F1 kariyerinde 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor