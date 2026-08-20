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Cabral: Rövanşta Turu Atlayacağız

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Trabzonsporlu futbolcu Rodny Lopes Cabral, Ferencvaros'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından rövanşta tura çıkacaklarına inandığını söyledi. İkinci yarıdaki enerjiyi rövanşa taşıyacaklarını belirten Cabral, taraftarlara güven vermek istedi.

Trabzonsporlu futbolcu Rodny Lopes Cabral, kendilerine güvendiklerini belirterek, Ferencvaros rövanşında tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili futbolcu Rodny Lopes Cabral, "Biz ikinci maça bugün ikinci yarı başladığımız gibi başlayacağız, taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Kendimize güveniyoruz. Bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum. Bugün en önemlisi ikinci yarı sergilediğimiz oyundu. İkinci yarıdaki enerjiyi önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum. Benim şu an odak noktam Trabzonspor'da katkı sağlayabilmek. Benim özelliklerimden birisi de iki ayağımla sert şut çekebilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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