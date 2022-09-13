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Ç. Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Spor Haberleri

Ç. Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 17 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Adanaspor ile karşılaşacak. Günü çift antrenmanla tamamlayan Yeşil-mavililerde Samsunspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular sabah antrenmanına katılmazken diğer futbolcular fitness salonunda kondisyon çalışması yaptı. Tüm futbolcuların katıldığı günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adanaspor Rizespor Malatya Spor Haberler

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