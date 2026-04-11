Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Türkiye Buz Pateni Federasyonunun seçim takvimleri belirlendi

Türkiye Buz Hokeyi ve Buz Pateni Federasyonları, 2023 seçim takvimlerini duyurdu. Buz Pateni Federasyonu genel kurulu 11 Mayıs'ta, Buz Hokeyi Federasyonu ise 5 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Türkiye Buz Pateni Federasyonunun seçim takvimleri açıklandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, 6. Olağan Genel Kurul ve 6. Mali Kurulu 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da The Green Park Hotel'de yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 12 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ise 6. Olağan Genel Kurul ve 9. Mali Genel Kurulunu 5 Mayıs Salı günü Radisson Blu Hotel'de yapacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda da genel kurul 6 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
