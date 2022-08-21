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Büyükşehirin sporcusuna bronz madalya

Büyükşehirin sporcusuna bronz madalya

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, bu yıl 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda +84 Kg'da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakalarda birinci turda Tacikistanlı rakibini 10-0, ikinci turda Kazakistanlı rakibini 5-1 mağlup eden Şen, üçüncü turda ise Suudi Arabistanlı rakibine 2-1 yenildi. Bu müsabakaların ardından çıktığı üçüncülük maçında Tunuslu rakibini 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonrası duygularını ifade eden genç karateci, "Bizler bu şampiyonanın öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirdik. Bu günde burada kürsüye çıkmak nasip oldu. İnşallah gelecek şampiyonalarda hem şehrimizi hem de kulübümüzü daha iyi bir şekilde temsil etme fırsatı yakalayacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fatih Şen Konya Spor Haberler

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