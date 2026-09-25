Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 90 kilo final müsabakasında Emrah Yaşar, İspanyol rakibi Emmanuel Reyes Pla’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 90 kilo final müsabakasında Emrah Yaşar, İspanyol rakibi Emmanuel Reyes Pla’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilo final müsabakasında Emrah Yaşar, İspanyol rakibi Emmanuel Reyes Pla'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı