Haberler

Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı Bayrak Çekme Töreni başkan Özbek ve Okan Buruk'un katılımıyla yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul.

Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı Bayrak Çekme Töreni başkan Özbek ve Okan Buruk'un katılımıyla yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur

Ali Koç yollamıştı, Yıldırım geri getirdi! İlk sözleri çok konuşulur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Deneme antrenmanlarına çıkıyordu! Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor

Performansıyla tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor
18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya'yı birbirine kattı

Kısacık sürede kenti birbirine kattı, suç işleme potansiyeli inanılmaz
İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok

Netanyahu'ya kötü haberi bu kez Trump değil kendi basını verdi
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur