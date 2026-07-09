Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı Bayrak Çekme Töreni başkan Özbek ve Okan Buruk'un katılımıyla yapıldı
İstanbul.
Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı Bayrak Çekme Töreni başkan Özbek ve Okan Buruk'un katılımıyla yapıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı Bayrak Çekme Töreni başkan Özbek ve Okan Buruk'un katılımıyla yapıldı
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