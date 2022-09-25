Stefan Kuntz istifaya çağrılıyor! A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında düştüğü durumun izahı yok
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Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında gösterdiği etkisiz görüntü sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Faroe Adaları karşısında 2 farklı geriye düşen Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki yağdı.
Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'ın grubun son maçında Faroe Adaları karşısındaki performansına eleştiri yağdı.
LÜKSEMBURG MAÇINDA DA ELEŞTİRİLMİŞTİ
Uluslar C Ligi'nde son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra grubunu lider bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, bu maçta gösterdiği performansla büyük eleştiri almıştı. Ay-Yıldızlı ekibin Faroe Adaları karşısındaki oyunu da futbolseverleri adeta çıldırttı.
GOLLERİ YEDİK, KIYAMET KOPTU
Faroe Adaları karşısında ilk yarıyı 0.12 gol beklentisi ile kapatan A Milli Takım, 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson'un attığı goller ile mücadelede 2-0 geriye düştükten sonra adeta kıyamet koptu. Teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki yağarken, Alman hoca istifaya çağrıldı.