Büyük umutlarla transfer olmuştu! İsak Vural, Hammarby'e 3 yılık imza attı

Fenerbahçe, genç yetenek İsak Vural'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Hammarby, sarı-lacivertlilerden kiralık olarak kadrosuna kattığı İsak ile kalıcı bir anlaşma yapıldığını açıklayarak 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

22 Şubat 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan 2006 doğumlu Türk asıllı İsveçli futbolcu İsak Vural, Hammarby ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BURADA KALACAĞIMI BİLMEK GÜZEL BİR DUYGU"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İsak, "Hammarby'de daha uzun süre kalacağımı bilmek çok güzel bir duygu. Burada kendimi daha da geliştirmek için her türlü fırsata sahibim. Mümkün olduğunda çok oynamayı ve takıma yardımcı olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"ISAK, OYNAMAYA HAZIR"

İsveç ekibinin sportif direktörü Jesper Jansson ise, "Bir süre devam eden görüşmelerin ardından, Fenerbahçe ile hem İsak'a hem de iki kulübe çok daha uygun bir anlaşmaya varmayı başardık. Transfer 18 yaş altı bir oyuncuyu ilgilendiği için konu FIFA'ya kadar gitti ama İsak artık oynamaya hazır. Hammarby'daki yolculuğu gerçek anlamda başlayabilir." dedi.

FENERBAHÇE, GERİ ALMA HAKKINA SAHİP

18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuyu bonservisiyle öncelikli geri alma hakkına sahip olacak.

BENFICA ÇIKIŞLI

Benfica altyapısında yetişen İsak, kısa bir süre Barcelona altyapısında da oynamıştı. İsak transferi yüzünden soruşturma açılan Katalan devi, usulsüzlük sebebiyle transfer yasağı cezası almıştı.

MAÇA ÇIKAMADI

Takıma geldiğinde Barcelona başta olmak üzere pek çok dünya devinin peşinde olduğu söylenen İsak, Fenerbahçe A Takımı'nda hiç şans bulamadı.