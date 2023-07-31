Büyük umutlarla gitmişti ama olmadı! Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe altyapısından yetişip Stuttgart'a transfer olan ofansif orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferini, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel' bizzat istedi.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ömer Faruk Beyaz, burada istediği performansı gösteremeyince kısa sürede gözden düştü. Geleceği konusunda karar verme aşamasında olan genç yıldızın yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor.

VOLKAN DEMİREL BİZZAT İSTEDİ

Hatayspor, Fenerbahçe altyapısından yetişip Stuttgart'a transfer olan ofansif orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Volkan Demirel'in oyuncuyu bizzat istediği belirtildi.