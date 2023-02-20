Büyük umutlarla G.Saray'a gelmişti! 'Türk Messi' Yusuf Demir'in yeni takımı çok konuşulur

Sezon başında katıldığı Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen Yusuf Demir'e 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu. Galatasaray ile Eyüpspor transferde el sıkışırken, futbolcu transfere sıcak bakmıyor. Kurallar gereği Yusuf, yalnızca bir alt ligde futbol oynayabiliyor. Tek çıkar yolun Eyüpspor olarak gözüktüğü transferde Yusuf'un ikna edilmesi için çalışma yapılıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, ilk devrede beklenen şansı bulamazken, Sarı-Kırmızılılar da genç futbolcuyu kiralık olarak göndermenin yolunu arıyor. Daha önce Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, bir başka İstanbul takımı Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istemezken, ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Eyüpspor'un formasını giyecek.

TFF'YE TAKILDI

Ajanspor'da yer alan habere göre, daha önce Kasımpaşa'yla da adı anılan Yusuf Demir'in bu transferi TFF talimatlarına takıldı. Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Yusuf Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatlarına göre sadece alt ligler için uygun durumda. Eyüpspor da bu kuraldan faydalanarak transferi tamamlamayı hedefliyor.

6 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Bu takımda profesyonel olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Ocak 2022'de Rapid Wien'e dönen Yusuf, bu sezonun başında ise Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar Yusuf'un bonservisi için Avusturya ekibine 6 milyon euro verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 9 resmi müsabakada görev alan Yusuf Demir, gol katkısı veremedi. 1 defa takım arkadaşlarına gol pası veren 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 maçta sarı kart gördü.