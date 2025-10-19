Haberler

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı
Güncelleme:
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı
Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Jhon Duran için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda Jhon Duran'la vedalaşma kararı aldığı belirtildi. Sarı-lacivertliler yıldız ismin bonservisini almayı ya da kiralık sözleşmeyi uzatmayı düşünmüyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

JHON DURAN İLE VEDA KARARI

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica deplasmanında sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı golcüyle yollar ayrılıyor. Bolavip'in haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Jhon Duran'la vedalaşma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki yaşındaki yıldızın bonservisini almayı ya da kiralık sözleşmeyi uzatmayı düşünmediği belirtildi.

PREMIER LİG'DEN TEKLİF

Haberde, Jhon Duran'ın şimdiden Premier Lig'den teklifler aldığı, daha önce de PSG, Barcelona, Chelsea ve Manchester United gibi takımların radarına girdiği dile getirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 6 maça çıkan Jhon Duran, 328 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (4)

FATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 361.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Uğur Onur:

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
pusatalfa:

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Hasan YILDIZ:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
