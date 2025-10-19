Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

JHON DURAN İLE VEDA KARARI

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica deplasmanında sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı golcüyle yollar ayrılıyor. Bolavip'in haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Jhon Duran'la vedalaşma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki yaşındaki yıldızın bonservisini almayı ya da kiralık sözleşmeyi uzatmayı düşünmediği belirtildi.

PREMIER LİG'DEN TEKLİF

Haberde, Jhon Duran'ın şimdiden Premier Lig'den teklifler aldığı, daha önce de PSG, Barcelona, Chelsea ve Manchester United gibi takımların radarına girdiği dile getirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 6 maça çıkan Jhon Duran, 328 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.