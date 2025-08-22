Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil

Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil
Benfica, Fenerbahçe'ye satmadığı 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na zam yaparak yeni sözleşme imzalatacak. Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage da açıklama yaparak, "Kerem burada çok mutlu, kendini Benfica'ya tamamen adamış durumda. Öyle olmasaydı, sezona Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performans ve bu başlangıcı yakalayamazdı.'' dedi.

Portekiz devi Benfica'da Fenerbahçe'nın ısrarla transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KEREM'İN SÖZLEŞMESİ YENİLECEK

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı 22.5 + 2.5 milyon euro'luk transfer teklifini reddetti ve yıldız oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Bu doğrultuda Kerem'i yeniden kazanmak isteyen Benfica, 26 yaşındaki oyuncunun maaşına zam yapma kararı aldı. Portekiz ekibinin Kerem ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

2029'A DEK OLAN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Haberde, milli oyuncunun şu anda kulübünden brüt 2.8 milyon euro maaş aldığı, bu rakamın önemli bir ölçüde yükseleceği ve takımıyla 2029'a kadar olan sözleşmesinin de ileri bir tarihe kadar uzatılacağı kaydedildi.

BRUNO LAGE'DEN KEREM AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Tondela maçı öncesi basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lage, Kerem ile ilgili, "Kerem burada çok mutlu, kendini Benfica'ya tamamen adamış durumda. Öyle olmasaydı, sezona Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performans ve bu başlangıcı yakalayamazdı. Kerem Aktürkoğlu için bir teklif var ve bu teklif de Başkan Rui Costa'nın elinde ancak Kerem aklı, bedeni ve ruhuyla hazır bir şekilde maçları kazanmamıza yardımcı olmak istiyor." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTarik Sahin:

Kerem kal orada. Kafan rahat olur. Huzurlu olursun.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Maşallah .. sanki .. kamera ya .. bakıp .. SONSUZ YOKLUK .. demiş .. bu resimde.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Yalan haber,spor kanallarında yalanladilar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
