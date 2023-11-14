Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Ulvi Erim'in basın lansmanı yapıldı

Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Ulvi Erim:

"Seçilirsek, ciddi devrim niteliğinde bir sürü değişim yapacağım"

İSTANBUL - Büyük Kulüp Başkan Adayı iş adamı Ali Ulvi Erim'in projelerini açıkladığı lansman gerçekleştirildi. Açıklamalarda bulunan iş adamı Ali Ulvi Erim, başkan seçilmesi durumunda devrim niteliğinde birçok değişime imza atacağını söyledi.

Büyük Kulüp'te 2024 Mart ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi, adaylığını açıklayan iş adamı Ali Ulvi Erim, Büyük Kulüp'te düzenlenen basın lansmanı ile projelerini üyelere aktardı. Aynı zamanda Büyük Kulüp'te Yüksek Divan Kurulu Üyesi de olan İş adamı Ali Ulvi Erim 'Daha Büyük, Daha Kulüp' sloganıyla düzenlenen lansmanda İhlas Haber Ajansı muhabirine projelerini anlattı. Erim, kulübün değişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "141 yıllık tarihiyle bütün dünya kulüpleri arasında yer edinmiş asrı devirmiş kulübün temsilcisiyim. Bu kulüpte yüksek divan üyesiyim. Her 3 yılda bir yapılan seçimlerde, bu seçimde de ben de aday oldum. Kulübün bir değişime ihtiyacı var diye düşünüyorum çünkü kulübün artık yenilikçi bir düzene ihtiyacı var. Yönetim kurulunu da elimizden geldiğince bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Büyük Kulüp'e bugüne kadar yapılmayanları yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Başkan seçilirsek güzel günleri yaşayacağımızı tahmin ediyorum"

Ali Ulvi Erim, hizmet sektöründe edindiği tecrübeleri Büyük Kulüp üyelerine hizmet ederken kullanabileceğini vurgulayarak, "Büyük Kulüp'ün asıl sahibi üyeler. Biz başkan seçilenler sadece yönetici sıfatında olup bu sıfatı üyelerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Son zamanlarda bunu biraz ıskaladık diye düşünüyorum. Hem genç nesli çekmeye hem de bu arada kulübümüzü lansmanımızın da adı olan 'Daha Büyük Daha Kulüp' sloganında olduğu gibi kulübümüzü biraz daha yüceltmek daha kulüp yapmak istememizin sebebi de liyakat sahibi insanların kulübe üye olmasını sağlayıp onlarla bütünleşip güzel günler yaşamak. Kulüpte maalesef seçim zamanları bir ayrışma oluyor. Hiç kimse birbirine selam vermiyor. Halbuki kulüp demek; birliktelik demek, kulüp demek; arkadaşlık, dostluk demek. Masada yemek yediğiniz insanlarla aynı geceyi paylaşmak demek. Bu kulübün her türlü hassasiyetinden faydalanmak demek. Bunu biraz ıskaladığımızı düşündüğüm için aday oldum. Ben turizmciyim. Otellerim var ve bu da hizmet sektöründe olduğum için bu kulüp de üyelerine hizmet veren bir kulüp olduğu için yararlı olabileceğimi düşündüğüm için çok değerli grupla yola çıktık. Bu ekiple bu seçimlerden teveccüh görür başkan seçilirsek daha güzel günleri yaşayacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"VIP Servislerle üyelerimizi evinden alıp evine bırakacağız"

Başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı değişikliklerden de bahseden Ali Ulvi Erim, ilk olarak üyelere özel shuttle servisini getireceklerini dile getirerek, "Başkan olursam ilk icraatım; bizde her zaman otopark sorunu oldu ve üyelerimizin maalesef 50, 60 yaş üstü profilimizin bir shuttle servis ihtiyacı var. Kendi imkanlarımla 6-7 adet minibüs alıp bunlarla üyelerimizi evlerinden alıp evlerine bırakmak veya her gün ring seferi yaparak gidereceğiz. İkincisi ise pandemiden sonra şiddetle üye alımı yapıldı. Aslında üye sayısının yüzde 3'ü kadar alınması gerekiyordu. Kasaya daha fazla para girsin diye şiddetle üye yapıldı. Aynı metrekare içinde 6 bin kişinin 13 bin kişiye çıkmasına olanak verdi. Kalamış Yelken Kulübü ile bir ön protokol imzaladık. Kalamış Yelken Kulübü ile birlikte Kalamış Yelken Kulübü Büyük Kulüp Tesisleri adı altında iki tesisi de kullandırmış olacağız" açıklamasını yaptı. Başkan adayı Ali Ulvi Erim, başkan seçilmesi durumunda Büyük Kulüp tesislerinde bulunan tenis kortlarının kış aylarında da kullanılabilmesi için üstlerinin kapatılacağını aktardı.

"Seçilirsek, devrim niteliğinde bir sürü değişim yapacağım"

Fiyatlarda olabildiğince indirim yapılacağının altını çizen Erim, "Fiyatlarımızı mümkün olduğunca aşağı çekip, üyelerimizin bugün ödedikleri aidatları daha az seviyede tutacağız çünkü Türkiye'de değil bütün dünyada tribülans var maddi olarak. Biz de üyelerimize daha iyisini, kalitelisini daha ucuz şartlarla vermeye çalışacağız. Bir sürü hedefimiz var. Takdir görürsek hem bizim için hem de onlar için iyi olur diye düşünüyorum. Bu bir demokratik yarış. Bu yarışın karşılığında seçilmek de var, seçilmemek de var. Sonuç olarak seçilirsek çok ciddi devrim niteliğinde bir sürü değişim yapacağım. Umutluyuz, inşallah olacak diye düşünüyorum. Başkanlar sadece bir makam teşkil ediyoruz. Asıl olan üyelerin huzuru refahı. Buraya geldikleri zaman 'Burası benim kulübüm' deyip rahatça dertleşebilecekleri yer istiyoruz. Hem bana hem Büyük Kulüp'e hayırlı olacaksa olsun" değerlendirmesini yaptı.